Тюмень, 12 мая, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Тюменские подростки продолжают гонять по дорогам области без прав, некоторые в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Pexels.com Алкоголь за рулём

В ночь на 11 мая задержан 17-летний подросток, который ехал на скутере без мотошлема. Прав на управление транспортом он не имеет. На место инцидента вызвана мать водителя, на него составлен административный протокол за управление транспортом без прав, информация о нарушении направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер к родителям.

В ту же ночь в Увате инспекторами дорожно-патрульной службы второй раз за полгода задержан нетрезвым за рулём автомобиля 17-летний подросток на отцовской «Ниве». Показания алкотестера составили 0,66 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Юноша пояснил, что выпивал пиво с друзьями. Теперь отношении юного нарушителя возбуждено уголовное дело за вождение в состоянии опьянения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подростки за рулём автомобилей без прав на трассах стали в Тюменской области настоящим бичом с тяжкими последствиями. В ночь на 9 апреля в Тюмени двое подростков погибли, трое получили ранения в результате столкновения автомобилей. В том числе погиб водитель, которому было 17 лет.