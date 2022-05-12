Сеул, 12 мая, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Несколько иностранных и отечественных производителей и импортёров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Peter Stevens Tesla Model 3

Согласно опубликованным данным, речь идёт о транспортных средствах Mercedes-Benz, Toyota, Tesla, BMW, Jeep, Volkswagen. Всего будет отозвано около 12 тыс. транспортных средств.

Известно, что Mercedes-Benz отзовет 7598 автомобилей восьми моделей, включая S 580 4MATIC, из-за проблем с программным обеспечением.

Toyota отзовет 1789 автомобилей двух моделей из-за проблем с устройствами управления тормозами.

Tesla отзовет 1254 единицы Model 3, а Stellantis Korea отзовет 814 единиц Jeep Grand Cherokee, поскольку ошибки в их программном обеспечении могут вызвать проблемы с безопасностью.

BMW отзовет 328 автомобилей четырех моделей из-за проблем с подушками безопасности.