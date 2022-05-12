Уфа, , 09:35 — REGNUM Движение по набережной реки Белой в Уфе намерены ограничить в связи с проведением чемпионата и первенства Башкирии по дуатлону. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

Велоспорт

Сообщается, что ограничение будет действовать 14 мая с 8:00 часов до 15:30 часов на участке от улицы Набережной, 232 до улицы Сочинской.

Сотрудники городских служб просят автолюбителей заранее планировать свой маршрут.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут построить конноспортивный комплекс.