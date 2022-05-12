Пхеньян, 12 мая, 2022, 09:30 — ИА Регнум. На территории Северной Кореи выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 12 мая сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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В сообщении отмечается, что в КНДР «произошло крупное чрезвычайное происшествие» и прорыв противоэпидемического фронта, чего не происходило в течение двух лет и трех месяцев — с февраля 2020 года.

«После внимательного изучения результатов анализов образцов, собранных в столице 8 мая, было решено, что они совпадают с подтипом штамма «Омикрон» BA.2, стремительно распространяющимся по миру в последнее время», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в связи с этим было проведено заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи во главе с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Мы должны сделать все, чтобы не допустить брешей в безопасности, нам следует усилить работу на границах и на фронте (борьбы с COVID-19)», — заявил он на заседании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 9392 случая локального распространения коронавируса SARS-CoV-2.