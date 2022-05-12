Абакан, 12 мая, 2022, 09:29 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии зарегистрировано 19 пожаров, сообщили ИА REGNUM 12 мая в республиканском главке МЧС.

ГУ МЧС по Ярославской области Пал травы

В Бейском районе Хакасии горела баня, в Абакане — гараж, в Сорске — гараж и бесхозное строение, в Копьево — надворная постройка, забор и сухая трава. В Бейском и Аскизском районах огонь перешёл с сухостоя на забор и надворную постройку. Пять раз пожарные выезжали на тушение мусора, восемь раз — на тушение палов травы.

По данным МЧС, крупные ландшафтные пожары за сутки потушены в Алтайском, Бейском и Усть-Абаканском районах. Общий фронт огня составил почти 6 км.

Добавим, с начала 2022 года в Хакасии произошло 1457 пожаров, в том числе 644 возгорания сухой растительности.

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