Добрянка, Пермский край, 12 мая, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В городе Добрянке Пермского края осуждён местный житель, который признан виновным в жестоком убийстве. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

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Горожанина обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Установлено, что в августе 2020 года в посёлке Дивья пьяный пермяк спровоцировал ссору на улице с 64-летним мужчиной. Инициатор конфликта нанёс множественные удары руками, ногами и дорожным булыжником по жертве. Травмы оказались смертельными.

Коллегией присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт 65-летнему жителю Добрянки. Приговором суда пермяку назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.