В Индонезии активизировался вулкан Аву
Джакарта, 12 мая, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии повысило статус вулкана Аву на острове Сангихе, сообщает CNN Indonesia.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вулкан
Статус вулкана повышен до уровня III.
Жителей Индонезии и туристов призвали не приближаться к вулкану в радиусе 3,5 км от кратера Аву.
Вулкан выбросил в небо столб дыма на высоту 30 метров.10 мая 2022 года значительно увеличилось количество вулканических землетрясений.
Последнее извержение вулкана Аву произошло в июне 2004 года в виде магматического извержения, создавшего столб высотой до 3000 метров над вершиной горы.