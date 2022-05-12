Джакарта, 12 мая, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии повысило статус вулкана Аву на острове Сангихе, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Статус вулкана повышен до уровня III.

Жителей Индонезии и туристов призвали не приближаться к вулкану в радиусе 3,5 км от кратера Аву.

Вулкан выбросил в небо столб дыма на высоту 30 метров.10 мая 2022 года значительно увеличилось количество вулканических землетрясений.

Последнее извержение вулкана Аву произошло в июне 2004 года в виде магматического извержения, создавшего столб высотой до 3000 метров над вершиной горы.