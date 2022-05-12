Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Волну русофобии, захлестнувшую США, раздувают СМИ с подачи правящих кругов. Это напоминает охоту на ведьм времён маккартизма, заявил посол России в США Анатолий Антонов 11 мая в статье для журнала Newsweek.

Анатолий Антонов United States Mission Geneva

По словам дипломата, в стране идёт «небывалая по размаху кампания по «отмене» всего русского». Аккомпанируют ей бездоказательные и огульные обвинения, направленные на закрепление за Россией образа изгоя.

Антонов отметил, что остракизму в США подвергают российских деятелей культуры, от них ждут осуждения политики Москвы. Жертвой истерии стало научно-образовательное сотрудничество. От спортсменов из РФ добиваются публичной критики военной спецоперации на Украине.

Гонения ведутся на активистов русскоязычной диаспоры. Так, разгромлен Координационный совет российских соотечественников (КСОРС), его членов обыскивают и допрашивают.

«Тем самым русофобия оформляется законодательно и юридически», — констатировал Антонов.

По его словам, антироссийская истерия быстро перекинулась на бытовой уровень, от вандализма страдают рестораны и кафе русской кухни, магазины, культурные центры. Русскоязычных граждан притесняют на работе, в некоторых штатах власти предлагают запретить продажу товаров из России.

«Куда смотрят местные правозащитники, которые так внимательно следят за ситуацией с правами человека в других государствах?» — сказал Антонов.

Он выразил надежду, что в США возобладает здравомыслие, и опасная игра в «отмену» России прекратится.

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