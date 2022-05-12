Москва, 12 мая, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Немецкий концерн Siemens принял решение провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Siemens

«Сегодня мы объявили о нашем решении провести упорядоченный процесс сворачивания нашей промышленной деятельности в России», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта концерн Siemens приостановил бизнес в России и отказался от поставок в РФ из-за специальной операции на Украине.

Читайте также: Siemens приостановил деятельность в России