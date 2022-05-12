В Ярославской области вновь пройдёт турслёт предпринимателей
Ярославль, 12 мая, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Всероссийский туристический слёт предпринимателей «Содружество» вновь состоится в Ярославской области. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по правам предпринимателей в регионе.
Планируется, что турслёт пройдёт с 1 по 3 июля в районе села Сопелки Ярославского района. Мероприятие проходит в регионе ежегодно с 2004 года. Два последних сезона слёт не проводился из-за коронавирусных ограничений. В некоторые годы турслёт собирал до 2 тысяч участников из Ярославской, Ивановской, Костромской, Владимирской, Вологодской, Московской и Нижегородской областей. Сейчас, полагают организаторы, участников будет меньше.
Организаторы обещают участникам спортивные состязания, ночной open air, развлекательные программы для взрослых и детей, а также комфортные условия для отдыхающих.
Задачами турслёта предпринимателей является пропаганда активного отдыха и спорта, а также установление контактов и расширение круга общения среди представителей малого и среднего бизнеса.