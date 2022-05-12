Ярославль, 12 мая, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Всероссийский туристический слёт предпринимателей «Содружество» вновь состоится в Ярославской области. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по правам предпринимателей в регионе.

Турслёт предпринимателей

Планируется, что турслёт пройдёт с 1 по 3 июля в районе села Сопелки Ярославского района. Мероприятие проходит в регионе ежегодно с 2004 года. Два последних сезона слёт не проводился из-за коронавирусных ограничений. В некоторые годы турслёт собирал до 2 тысяч участников из Ярославской, Ивановской, Костромской, Владимирской, Вологодской, Московской и Нижегородской областей. Сейчас, полагают организаторы, участников будет меньше.

«Три года перерыва — немалый срок. Те, кто присоединился к нашей большой компании недавно, возможно, успели потерять к турслёту интерес. Поэтому пока делаем ставку на постоянных участников, которых знаем чуть ли не поименно. О приеме заявок объявили на прошлой неделе. Независимо от количества участников, на турслёте всегда очень позитивная атмосфера, удивительная энергетика. Люди формируют команды от предприятий, приезжают семьями. С другой стороны, этот год может оправдать наши самые смелые ожидания: эксперты прогнозируют, что наступающий сезон пройдет под эгидой внутреннего туризма. Значит, и у нашей площадки есть шанс привлечь людей», — говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Организаторы обещают участникам спортивные состязания, ночной open air, развлекательные программы для взрослых и детей, а также комфортные условия для отдыхающих.

Задачами турслёта предпринимателей является пропаганда активного отдыха и спорта, а также установление контактов и расширение круга общения среди представителей малого и среднего бизнеса.