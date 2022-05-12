Ижевск, 12 мая, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 12 мая прививку от коронавируса сделали 697 452 человека. Об этом сообщает региональный минздрав.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 566 979 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 150 417 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 мая после перенесенного заражения коронавирусом выписались 32 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 161 831 житель республики.

За время пандемии в республике подтвердили 166 318 случаев заражения коронавирусом, из них 33 — за минувшие сутки, днем ранее подтвердили 35 новых случаев заражения.