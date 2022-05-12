Верхняя Пышма, Свердловская область, , 09:41 — REGNUM 6 — 8 июля 2022 года в Техническом университете УГМК состоится молодежная конференция «УГМК-ТЕХНО». По многочисленным просьбам предприятий регистрацию и приём докладов продлили до 20 мая.

Фото: пресс-служба УГМК

«УГМК-ТЕХНО» — это мероприятие для молодых работников организаций горно-металлургического сектора, ученых и студентов вузов и колледжей.

В рамках конференции каждый может предложить свои идеи, разработки и проекты по совершенствованию производств, внедрению новых технологий, улучшению условий труда, повышению экологичности, эффективности производств и управления процессами, поделиться опытом своего предприятия и перенять опыт других.

Фото: пресс-служба УГМК

Направления работы конференции:

— Цветная металлургия;

— Горное дело;

— Обогащение полезных ископаемых;

— Черная металлургия;

— ESG;

— Цифровизация процессов и производств;

— Экономика и финансы.

Фото: пресс-служба УГМК

На сегодняшний день подали заявки на участие более 200 человек. Наибольшее количество уже предложенных проектов представлены в направлениях металлургия, цифровизация, ESG. Авторы лучших проектов после экспертной оценки получат возможность представить 6–8 июля в Верхней Пышме свои разработки коллегам и принять участие в развивающих мастер-классах. Самые интересные проекты получат возможность быть реализованными на предприятиях, а их авторы получат ценные призы.

Фото: пресс-служба УГМК

«УГМК-ТЕХНО» — это возможность для каждого внести свой вклад в реализацию стратегических целей промышленных предприятий и отрасли, проявить себя, продемонстрировать активность, предприимчивость, энергичность.

Успеть стать участником можно, заполнив до 20 мая заявку и описание своей разработки по ссылке.