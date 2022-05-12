Ханой, 12 мая, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Вьетнамская компания VinFast, которая занимается выпуском электромобилей, планирует продать США до 2026 года 750 тысяч машин собственного производства. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе концерна Vingroup, в который входит организация.

Tttrung Логотип VinFast

Отмечается, что из указанного количества 150 тыс. транспортных средств будут собраны на территории Соединенных Штатов, а остальные — во Вьетнаме. Председатель правления Vingroup Фам Нят Выонг подчеркнул, что у VinFast появилась «золотая возможность» для продажи своей продукции и развития бренда из-за ситуации с глобальным дефицитом на мировом рынке.

Он добавил, что компания получила уже 4 тысяч предварительных заказов на 2022 год, а также сформировала годовой план по выпуску 17 тысяч электромобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая агентство Синьхуа передало о том что продажи новых электромобилей в Китае по сравнению с прошлым годом выросли в апреле на 78,4%, несмотря на новые вспышки коронавирусной инфекции и карантин.