Астана, 12 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Представители казахстанской компании Kazakhstan Engineering и турецкого технологического центра Turkish Aerospace в ходе бизнес-форума в Анкаре подписали меморандум о производстве в Казахстане турецких ударных беспилотников ANKA. Об этом сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Tusas.com Многоцелевой беспилотник Anka-S

«В рамках соглашения планируется долгосрочное сотрудничество в области совместного производства БПЛА, а также передача технологий и подготовка кадров по обслуживанию и ремонту БПЛА», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что беспилотники в Казахстане будут производить для нужд армии. Если производство будет запущено, то это будет первое зарубежное производство дронов ANKA.

Напомним, БПЛА ANKA могут летать на расстояние до 250 км. Такой аппарат может находиться в воздухе около 30 часов. Его масса 1,7 тонны, а полезный груз составляет 350 кг.