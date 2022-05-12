Москва, 12 мая, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Федеральное агентство воздушного транспорта продлило режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части России. Об этом 12 мая говорится в сообщении Росавиации.

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Режим ограничения распространяется на 11 воздушных гаваней. До 19 мая не будут совершаться полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Пассажирам предлагается пользоваться другими аэропортами, например, в Сочи или Ставропольском крае. Также для удобства граждан по данным направлениям увеличено количество поездов.