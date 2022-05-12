Симферополь, 12 мая, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В ряде приграничных районах Республики Крым продлён высокий — жёлтый — уровень террористической опасности. Он будет действовать до 20:00 26 мая, сообщил в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Minsvyaz.ru Сергей Аксёнов

Он уточнил, что с 20:00 11 мая 2022 года до 20:00 26 мая 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов, а также на объектах транспорта, энергетики, здравоохранения, ЖКХ Крыма.

«Все необходимые меры для обеспечения безопасности принимаются соответствующими силовыми структурами, республиканскими и муниципальными органами власти. Сил и средств для этого достаточно, ситуация полностью под контролем», — уточнил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, высокий уровень террористической опасности впервые был введён в Крыму с 11 апреля.