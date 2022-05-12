Белгород, 12 мая, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов снова продлён для международного аэропорта Белгорода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе Росавиации.

(сс) StelaDi В ожидании рейса

Новая мера будет действовать до 19 мая 03:45 по московскому времени. Вместе с Белгородом закрытыми останутся ещё 10 городов юга и центральной части России.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорты закрыты с начала специальной военной операции — 24 февраля.