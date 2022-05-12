Челябинск, 12 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Челябинске местного жителя осудили за систематическое избиение престарелой матери. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Lawfirmwinstonsalem.com Суд

Он был признан виновным в истязании и угрозе убийством. Суд установил, что это лицо, будучи пьяным, регулярно избивало 80-летнюю мать и угрожало ей топором.

После избиений гражданка уходила и была вынуждена ночевать у соседей. Своей вины подсудимый не признал. Суд назначил ему полтора года ограничения свободы.