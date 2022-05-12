Ижевск, 12 мая, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 12 мая после перенесенного заражения коронавирусом выписались 32 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 161 831 житель республики, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За время пандемии в республике подтвердили 166 318 случаев заражения коронавирусом, из них 33 — за минувшие сутки, днем ранее подтвердили 30 новых случаев заражения. В числе новых носителей вируса один несовершеннолетний в возрасте до 14 лет и 16 человек старше 65 лет.

4024 человека скончались в регионе за время пандемии, накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с COVID-19 в республике, за минувшие сутки скончался 65-летний мужчина.

В течение суток госпитализированы 11 человек, накануне в больницы попали 18 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 2687 человек, 145 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 16 человек — в тяжелом состоянии, из них семь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались после перенесенного COVID-19 28 человек.