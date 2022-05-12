Уфа, 12 мая, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Сотрудники прокуратуры Башкирии добились судебного решения об обеспечении жильем вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ветеран

Сообщается, что в 2021 году женщина обратилась в Управление по реализации жилищных программ Башкирии с заявлением о предоставлении ей сертификата на покупку жилого помещения в связи с нуждаемостью.

«В нарушение требований законодательства ведомство отказало в получении мер социальной поддержки, мотивировав свое решение тем, что супруг заявительницы проходил военную службу в воинских частях, не входящих в состав действующей армии», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что сотрудники Бирской межрайонной прокуратуры потребовали через суд обязать госорган включить вдову фронтовика в список на единовременную выплату для приобретения жилья.

Данное требование надзорного органа суд удовлетворил в полном объеме. Ответчик не согласился с решением суда и обжаловал его.

Верховный суд республики признал доводы сотрудников прокуратуры обоснованными и оставил судебный акт в силе.

В настоящее время фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.