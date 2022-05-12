Хабаровск, 12 мая, 2022, 09:19 — ИА Регнум. На территории воинской части в Хабаровском крае прогремел взрыв. Инцидент произошёл в посёлке Тейсин Амурского муниципального района 12 мая.

mikegi Взрыв

По предварительной информации, взрыв пороха с последующим горением произошёл при разгрузке боеприпасов, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В результате погиб один военный, ещё восемь человек пострадали.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года серия взрывов произошла на складах боеприпасов воинской части в Казахстане. Погибли 14 человек, более ста человек пострадали.