Санкт-Петербург, 12 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Условия отмены масочного режима в Санкт-Петербурге устанавливаются не на региональном, а на федеральном уровне. Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по региону Наталия Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мужчина в медицинской маске

Эпидемическая ситуация в городе с каждым днём улучшается. Правительство города отменило большую часть антиковидных ограничений, но необходимость использования средств индивидуальной защиты в общественных местах сохраняется, как и норма о соблюдении социальной дистанции. Жители Петербурга ожидают отмены этих предписаний.

«Масочный режим был введён постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 31, поэтому в городе этот масочный режим вводился не по моему предписанию, а по предписанию главного государственного санитарного врача Российской Федерации», — заявила Наталия Башкетова.

Исходя из этого, масочный режим в Петербурге будет отменён после решения на федеральном уровне, постановлением главного санитарного врача РФ.

Напомним, что эпидобстановка уже позволила отменить масочный режим в ряде регионов России. Среди них, например, Москва и Московская область.