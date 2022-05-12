Чусовой, Пермский край, 12 мая, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Пермском крае подросток попал под уголовное преследование после нападения на сотрудника воспитательной колонии. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

ru.torange.biz Уголовное дело

По данным следствия, в апреле 2022 года 17-летний житель Чусового, находясь в воспитательное колонии, применил физическую силу в отношении сотрудника пенитенциарного учреждения. Работник колонии находился при исполнении своих обязанностей.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 321 УК РФ («Применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности»).