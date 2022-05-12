Ставрополь, 12 мая, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Ставропольском крае попали под уголовную статью о коммерческом подкупе сотрудники ООО «РН-Ставропольнефтегаз». Их уличили в получении денежных средств от директора одной из строительных компаний за покровительство в получении договора подряда. Сумма взятки составила свыше 400 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Деньги

Из подробностей расследования известно, что теперь уже бывшие начальник отдела проектно-изыскательских работ и отдела капитального строительства компании «Ставропольнефтегаз» с октября 2020 года по январь 2021 года получили в общей сложности свыше 400 тыс. рублей от директора одной из строительных фирм.

За эту сумму они должны были оказать покровительство в получении контракта на выполнение строительных работ по ограждению территории цеха по подготовке и перегонке нефти в Нефтекумском районе. Доказательства по делу установлены, расследование завершено и уголовное дело направлено прокурором в Нефтекумский районный суд для рассмотрения по существу.