Рим, 12 мая, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Миланский «Интер» одержал победу над туринским «Ювентусом» в финале Кубка Италии по футболу. Встреча прошла в Риме и завершилась в дополнительное время со счётом 4:2.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

На шестой минуте матча счёт открыл полузащитник «Интера» Николо Барелла. В начале второго тайма футболисты Алекс Сандро (50) и Душан Влахович (52) вывели «Ювентус» вперёд.

«Интер» смог отыграться и перевести матч в овертайм благодаря пенальти, который на 80-й минуте реализовал полузащитник Хакан Чалханоглу.

В дополнительное время миланский клуб сумел забить дважды. Дубль оформил хавбек Иван Перишич, забивший один из голов с пенальти.

«Интер» в восьмой раз стал обладателем Кубка Италии. Ранее команда выигрывала этот трофей в 1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010 и 2011 годах. «Ювентус» побеждал в Кубке Италии 14 раз, что является рекордом.