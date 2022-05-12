Сеул, 12 мая, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 12 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Defense Visual Information Distribution Service Морская пехота Республики Корея

По их словам, коронавирус выявлен у 1114 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 143 138.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 35 906 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 694 677.

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