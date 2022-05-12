Горьковский район, Омская область, 12 мая, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Омской области против 35-летнего мужчины, насмерть сбившего 17-летнюю школьницу, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 мая в областном следственном управлении СКР.

Medvestnik.ru Уголовный кодекс

Уточняется, что дело возбуждено по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находившимся в состоянии опьянения»).

По версии следствия, поздно вечером 10 мая пьяный мужчина ехал на автомобиле «Фольксваген Пассат» по улице Новой в селе Лежанка Горьковского района. Он выехал на встречную полосу и сбил 17-летнюю девушку, которая шла по обочине.

После этого водитель скрылся с места происшествия. Школьница скончалась по пути в медучреждение.

Очевидцы запомнили номер автомобиля. Вскоре водителя задержали. Оказалось, что после работы на даче он выпил с друзьями, а когда алкоголь закончился, сел за руль и поехал за новой порцией спиртного.

Мужчине грозит наказание от пяти до 12 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре в дорожно-транспортном происшествии пострадал трёхлетний ребёнок.

Читайте также: В Югре водитель сбил трёхлетнего ребёнка