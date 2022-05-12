Казань, 12 мая, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Татарии за неделю (22-29 апреля) выросли средние потребительские цены по некоторым видам продуктов. Обновленные данные опубликованы Татарстанстатом.

Pixabay.com Шоколадные конфеты

По состоянию на 29 апреля, наибольший рост цен произошел на глазированные шоколадом конфеты (+4,52%, или 402,53 руб. /кг), маргарин (+3,25%, или 209,79 руб./кг), соль (+2,86%, или 14,69 руб./кг), огурцы (+2,7%, или 141,28 руб./кг), бананы подорожали до 106,83 рублей за 1 килограмм (+2,48%).

Среди подешевевших за неделю товаров — свинина, куры, полукопченая колбаса, мясные и овощные консервы для детского питания, сметана, творог, сыры, яйца, чай, пшеничная мука, пшено, капуста, лук и помидоры.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России с начала мая цены выросли на 0,10%, а за период с начала текущего года инфляция достигла 11,78%.

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