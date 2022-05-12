Нижневартовск, Югра, 12 мая, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) пресечена незаконная деятельность игорных клубов. Об этом сообщает СУ СКР по МАО. пресс-служба

Stijn.Berghmans Компьютер и наручники

По версии следствия, семеро граждан в двух нежилых помещения по улицам Северная и 60 лет Октября города Нижневартовска организовали игорные клубы, в которых с помощью персональных компьютеров со специальным программным обеспечением проводили азартные игры.

В ходе обысков в клубах обнаружены и изъяты более 100 единиц игрового оборудования, записи финансово-хозяйственной деятельности, а также более 5,5 миллионов рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени полицейские изъяли из торговых точек и других мест с массовым посещением людей 90 игровых автоматов.