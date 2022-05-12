Томск, 12 мая, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Томске правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадал младенец. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области, инцидент произошёл вечером 11 мая на улице Большой Подгорной.

Цитата из х/ф «Броненосец Потёмкин». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1925. СССР Детская коляска

По данным ведомства, мужчина 1963 года рождения за рулём автомобиля Subaru совершил наезд на детскую коляску, в которой находился ребёнок. Женщина с коляской переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате происшествия, 7-месячная девочка доставлена в медицинское учреждение. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — отметили в управлении.

Сотрудники полиции обратились к очевидцам происшествия помочь в расследовании.