В Томске водитель наехал на коляску с семимесячным младенцем
Томск, 12 мая, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Томске правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадал младенец. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области, инцидент произошёл вечером 11 мая на улице Большой Подгорной.
По данным ведомства, мужчина 1963 года рождения за рулём автомобиля Subaru совершил наезд на детскую коляску, в которой находился ребёнок. Женщина с коляской переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
«В результате происшествия, 7-месячная девочка доставлена в медицинское учреждение. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — отметили в управлении.
Сотрудники полиции обратились к очевидцам происшествия помочь в расследовании.