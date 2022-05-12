Москва, 12 мая, 2022, 09:12 — ИА Регнум. С 1 июня 2022 года у некоторых из российских пенсионеров будет увеличен размер пенсионных выплат, это изменение коснется уволившихся с работы в феврале текущего года. Об это 12 мая рассказала старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«С 1 июня некоторые российские пенсионеры получат прибавку к пенсии. Это касается тех, кто уволился с работы в феврале этого года», — приводит ее слова издание Life.

Также юрист напомнила, что пенсии неработающих российских пенсионеров в феврале были проиндексированы на 8,6%.

«Те, кто еще работал тогда, эту прибавку не получили, но если они уволились в этом же месяце, то с 1 июня этого года их страховые пенсии проиндексируют на 8,6%. Выплаты будут увеличены автоматически. Обращаться для этого никуда не нужно», — добавил Петрикова.

Кроме того, в июне 2022 года начнёт действовать закон, который изменяет порядок начисления страховой пенсии по потере кормильца, и выплаты для совершеннолетних выпускников школ будут продлены до 1 сентября. При этом при поступлении в вуз пенсии будут выплачивать студенту до достижения им 23-летнего возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 11 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема индексации социальных выплат и пенсий находится на повестке Кремля.