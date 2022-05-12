Вашингтон, 12 мая, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространств (NASA) планирует поочередно использовать космические корабли SpaceX и Boeing для доставки астронавтов на МКС. Соответствующее заявление сделал менеджер коммерческой программы полетов NASA Стив Стич.

(сс) Josh Hallett NASA

По его словам, оба корабля «полностью отвечают требованиям» по обеспечению безопасности экипажа как в рамках полета к орбитальной станции, так и во время их нахождения на борту Международной космической станции.

Как сообщало ИА REGNUM, испытательный полёт космического корабля Starliner разработки американской компании Boeing к Международной космической станции запланирован на 19 мая.

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