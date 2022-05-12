NASA намерено доставлять астронавтов на МКС кораблями SpaceX и Boeing
Вашингтон, 12 мая, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространств (NASA) планирует поочередно использовать космические корабли SpaceX и Boeing для доставки астронавтов на МКС. Соответствующее заявление сделал менеджер коммерческой программы полетов NASA Стив Стич.
По его словам, оба корабля «полностью отвечают требованиям» по обеспечению безопасности экипажа как в рамках полета к орбитальной станции, так и во время их нахождения на борту Международной космической станции.
Как сообщало ИА REGNUM, испытательный полёт космического корабля Starliner разработки американской компании Boeing к Международной космической станции запланирован на 19 мая.
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