Биробиджан, 12 мая, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Еврейской АО за счёт средств федерального бюджета в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста Дальнего Востока для медицинских работников приобрели благоустроенные квартиры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 мая в региональном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

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Семь квартир получили уролог, хирург, терапевт, реаниматолог, два заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами и фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи.

Власти Еврейской АО заявили, что все медики в регионе теперь обеспечены жильём.

Как сообщало ИА REGNUM, медработники Еврейской автономной области будут получать больше за свой труд. Такое решение анонсировал полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.