Пермь, 12 мая, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Пермском крае за неделю (4 — 10 мая) в результате пожаров погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Pixabay.com Пожар

За семь дней в Прикамье произошло 226 пожаров, что на 45,8% больше, чем за прошлогодний аналогичный период. Жертвами происшествий стали три человека, в 2021 году — шесть. Травмированы двое.

Основными причинами пожаров названы неосторожное обращение с огнем (148 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (37 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации печей (35 случаев), умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (шесть случаев).

С начала 2022 года в Пермском крае зарегистрировано 1528 техногенных пожаров. Погиб 71 человек, в том числе один ребёнок. Травмы получили 77 человек.