Джакарта, 12 мая, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что семеро детей в Индонезии умерли из-за таинственного острого гепатита, сообщает CNN Indonesia.

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В частности, четыре случая смерти произошли в Джакарте, один случай — в провинции Восточная Ява, один случай — в провинции Западная Суматра, и один случай - на Восточном Калимантане.

«В стране официально зарегистрировано семь смертей. Между тем, случаи в Медане, Северная Суматра, все еще проверяются», — заявили в министерстве здравоохранения Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель губернатора Джакарты Ахмад Риза Патриа заявил, что в столичном регионе зарегистрирован 21 случай заражения острым гепатитом.

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