Чебоксары, 12 мая, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесен приговор по делу о поджоге дома, где остался избитый мужчина. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Обвинительный приговор вынесен 51-летнему чебоксарцу. На тот момент совершения преступлений фигурант уголовного дела был пьян.

По данным следствия, одной из преступлений было совершено в ночь с 4 на 5 декабря 2021 года на одной из дач в Чебоксарах. Правоохранители установили, что во время ссоры с 52-летним хозяином дома обвиняемый избил его и нанёс не менее семи ножевых ранений.

«Полагая, что знакомый скончался, для сокрытия следов преступления злоумышленник поджёг его жилище и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

Потерпевший пришёл в сознание и смог самостоятельно выбраться из горящей постройки. Врачам удалось его спасти.

Правоохранители также установили, что 4 сентября 2021 года он поссорился с бывшей супругой и ударил её черенком от лопаты. У женщины в результате было сломано ребро.

В управлении отмечают, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство.

Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ), уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и причинение вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Приговором суда, который не вступил в силу, ему назначено восемь лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года 19-летний житель Марпосадского района получил 2,5 года колонии за то, что облил соседа спиртосодержащей жидкостью и поджёг. У пострадавшего диагностированы глубокие ожоги.

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