Благовещенск, 12 мая 2022, 09:07 — REGNUM В Амурской области на базе Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского состоится всероссийский, четвёртый этап конкурса «Конный марафон», проводимого в рамках АрМИ-2022. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Конная разведка. Бои под Москвой. 1941
Конная разведка. Бои под Москвой. 1941

Соревнования конных подразделений из всех уголков России пройдут на полигоне «Белогорьевский» под Благовещенском с 23 мая по 10 июня.

«Военнослужащим… в ходе конкурса предстоит соревноваться в этапе «Конный марафон на большую дистанцию», где команды пройдут различные участки, в том числе: преодоление водной преграды, минного заграждения, конный дозор, ночлег, водопой, перевозка вооружения и боеприпасов».
пресс-служба

После марафона конники выйдут на смешанную эстафету на короткой дистанции, где будут состязаться в метании гранат, перегоне лошадей по маршруту, стрельбе из автоматов и пистолетов. Заключительный всероссийский этап определит лучшие конные армейские команды АрМИ-2022.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие армии, дислоцированной в Бурятии, одержали победу в окружном этапе конкурса АрМИ-2022 «Тактический стрелок».

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