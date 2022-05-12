Благовещенск, 12 мая, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Амурской области на базе Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского состоится всероссийский, четвёртый этап конкурса «Конный марафон», проводимого в рамках АрМИ-2022. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Конная разведка. Бои под Москвой. 1941

Соревнования конных подразделений из всех уголков России пройдут на полигоне «Белогорьевский» под Благовещенском с 23 мая по 10 июня.

пресс-служба «Военнослужащим… в ходе конкурса предстоит соревноваться в этапе «Конный марафон на большую дистанцию», где команды пройдут различные участки, в том числе: преодоление водной преграды, минного заграждения, конный дозор, ночлег, водопой, перевозка вооружения и боеприпасов».

После марафона конники выйдут на смешанную эстафету на короткой дистанции, где будут состязаться в метании гранат, перегоне лошадей по маршруту, стрельбе из автоматов и пистолетов. Заключительный всероссийский этап определит лучшие конные армейские команды АрМИ-2022.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие армии, дислоцированной в Бурятии, одержали победу в окружном этапе конкурса АрМИ-2022 «Тактический стрелок».