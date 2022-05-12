Донецк, 12 мая, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 12 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Атака зафиксирована в 8:52. С позиций в населённом пункте Новомихайловка был открыт огонь по Петровскому району Донецка. Всего выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 мая украинские силовики обстреляли Ясиноватую, Пантелеймоновку и Михайловку.