Нальчик, 12 мая, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии состоялось торжественное вручение государственных наград бойцам республиканского управления Росгвардии за героизм, проявленный при участии в специальной военной операции в Донбассе. Пятеро уроженцев региона удостоены орденов Мужества, еще два бойца за высокие личные показатели в служебной деятельности награждены медалями «За отличие в охране общественного порядка», сообщил глава региона Казбек Коков.

Defence.ru Орден Мужества

Вместе с командующим Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии генерал-лейтенантом Сергеем Захаровым глава Кабардино-Балкарии вручил награды отличившимся землякам, а также благодарственные письма командования отцам ряда сотрудников, проявивших отвагу и мужество при исполнении воинского долга.

«Мы с уважением и гордостью называем ваши имена и имена тех ребят, которые сегодня с достоинством выполняют свой воинский долг. Желаю всем нам скорейшей победы. Глубокая благодарность семьям тех ребят, которые сегодня служат, за выдержку, за терпение и поддержку своих сыновей. Низкий вам поклон», — поблагодарил родных бойцов Казбек Коков.

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