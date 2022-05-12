В Кабардино-Балкарии семерым бойцам вручили награды за героизм в Донбассе
Нальчик, 12 мая, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии состоялось торжественное вручение государственных наград бойцам республиканского управления Росгвардии за героизм, проявленный при участии в специальной военной операции в Донбассе. Пятеро уроженцев региона удостоены орденов Мужества, еще два бойца за высокие личные показатели в служебной деятельности награждены медалями «За отличие в охране общественного порядка», сообщил глава региона Казбек Коков.
Вместе с командующим Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии генерал-лейтенантом Сергеем Захаровым глава Кабардино-Балкарии вручил награды отличившимся землякам, а также благодарственные письма командования отцам ряда сотрудников, проявивших отвагу и мужество при исполнении воинского долга.
Читайте также: В Кабардино-Балкарии вручили награды родным погибших в Донбассе героев