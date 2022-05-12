Вашингтон, 12 мая, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Ущерб в размере $1,2 млрд потерпят эквадорские производители на фоне сбоя поставок в связи с ситуацией вокруг Украины, заявил президент Эквадора Гильермо Лассо 11 мая в ходе выступления на мероприятии, организованном Торговой палатой США.

(сс) Equipo de Fotografía. Asamblea Nacional Гильермо Лассо

Речь идет об экспорте бананов, роз, креветок и растворимого кофе в Россию, Белоруссию, а также на украинскую территорию. По его словам, с такими потерями Эквадор столкнется из-за проблем с финансовыми операциями, логистикой и конкуренцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля эквадорские фермеры начали акцию протеста после приостановки поставок бананов в Россию. Они потребовали от правительства Эквадора выкупить всю невостребованную продукцию.