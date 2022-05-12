Иркутск, 12 мая 2022, 09:04 — REGNUM Кадровые изменения произошли в руководстве Иркутской областью. Как сообщает 12 мая телеграм-канал правительства региона, Павел Писарев назначен на государственную должность заместителя председателя правительства Иркутской области.

Павел Писарев назначен на государственную должность заместителя председателя правительства Иркутской области
Павел Писарев назначен на государственную должность заместителя председателя правительства Иркутской области
Правительство Иркутской области

В соответствии с указом губернатора Приангарья Игоря Кобзева, Павел Писарев приступит к работе на новом месте с 17 мая 2022 года. В его обязанности войдет курирование вопросов строительного блока.

Известно также, что 11 января 2021 года чиновник занимал должность министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области, с мая 2021 года — министра строительства Иркутской области. В настоящее время исполняющим обязанности министра строительства Иркутской области назначен Александр Галкин, заместитель министра строительства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года на должность руководителя областной Службы архитектуры назначена Александра Борисова.

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