Иркутск, , 09:04 — REGNUM Кадровые изменения произошли в руководстве Иркутской областью. Как сообщает 12 мая телеграм-канал правительства региона, Павел Писарев назначен на государственную должность заместителя председателя правительства Иркутской области.

Павел Писарев назначен на государственную должность заместителя председателя правительства Иркутской области Правительство Иркутской области

В соответствии с указом губернатора Приангарья Игоря Кобзева, Павел Писарев приступит к работе на новом месте с 17 мая 2022 года. В его обязанности войдет курирование вопросов строительного блока.

Известно также, что 11 января 2021 года чиновник занимал должность министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области, с мая 2021 года — министра строительства Иркутской области. В настоящее время исполняющим обязанности министра строительства Иркутской области назначен Александр Галкин, заместитель министра строительства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года на должность руководителя областной Службы архитектуры назначена Александра Борисова.

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