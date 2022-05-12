Кызыл, , 09:04 — REGNUM В Туве задержаны подозреваемые в хищении муниципальных земельных участков. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, операцию провели сотрудники полиции и ФСБ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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По предварительным данным, в 2021 году экс-начальник департамента градостроительства, земельных и имущественных отношений мэрии Кызыла привлекла к противоправной деятельности двоих знакомых. Они предоставили в Росреестр недействительные документы о проведении аукциона на выкуп участков.

«На основании этих документов сообщники незаконно изъяли из муниципальной собственности три земельных участка общей площадью свыше 23 тысяч квадратных метров. Своими действиями фигуранты причинили мэрии города Кызыла материальный ущерб в особо крупном размере», — отметила Ирина Волк.

Нанесённый муниципалитету ущерб был оценён в 16 млн рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершённое организованной группой.