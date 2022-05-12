Луганск, 12 мая, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Украинские военные переодеваются в гражданскую одежду, чтобы выбраться из Рубежного. Об этом сообщил военный комендант освобождённого от националистов города с позывным «Камброд».

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

«Бывают случаи, что украинские военные переодевались в гражданскую одежду и пытаются выехать из Рубежного на территорию ЛНР. Мы их задерживаем», — цитирует слова коменданта РИА Новости.

«Камброд» рассказал о задержании двух мужчин, которые пытались выехать из Рубежного на автомобиле под видом беженцев.

Комендант отметил, что в городе остаются 3,5-4 тыс. мирных жителей. Уехавшие возвращаться пока не спешат из-за продолжающихся обстрелов.