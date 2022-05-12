Ашхабад, , 09:01 — REGNUM Народы России, Туркмении, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана связывают братские отношения, которые длятся веками. Об этом 12 мая заявил туркменский президент Сердар Бердымухамедов, открывая в Ашхабаде межпарламентский форум «Центральная Азия — Российская Федерация».

Туркестан на глобусе David Mulder

«Наши народы связывают исторические корни, которые идут из глубины веков, узы исконного добрососедства, дружбы и братства», — заявил Бердымухамедов.

Он отметил, что форум, в котором участвуют представители России и стран Туркестана, должен вывести отношения между этими государствами на новый уровень. Президент Туркмении также подчеркнул, что взаимовыгодное сотрудничество между странами опирается на общие духовно-культурные ценности, а потому является прочной основой для отношений.

Стоит отметить, что в форме в Ашхабаде от России принимает участие делегация Совета Федерации, которую возглавляет спикер верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко. Также запланирована её встреча с Бердымухамедовым.