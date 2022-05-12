Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 12 мая, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Комсомольска-на-Амуре 11 мая в реке Силинка утонул подросток — 12 мая его ещё не нашли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Река

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Мальчик 2006 года рождения вместе с друзьями гулял по парку. Запачкав обувь, решил её помыть и подошёл к берегу реки. Не удержавшись, ребёнок упал в воду, сильным течением его подхватило и унесло.

«Река горная, поэтому поиски затрудняются тем, что большой уровень воды, видимость почти нулевая, бурное течение. Обследовать дно с помощью водолазного снаряжения в таких условиях невозможно. Проводим осмотр береговой черты», — рассказали спасатели.

Обследовано порядка 6 км берега с обеих сторон реки. Поиски результатов не дали и продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дальнегорске возбуждено уголовное дело по факту смерти ребёнка — он утонул в реке.