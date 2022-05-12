Калгари, Канада, , 09:00 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Даллас Старз» в пятом матче первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

«Калгари Флэймз» (сс) mark6mauno

В составе «Калгари» шайбы забросили форварды Микаэль Баклунд, Эндрю Манджапане и Тревор Льюис. Российский защитник Никита Задоров отдал одну результативную передачу.

У «Далласа» точным броском отметился нападающий Джейсон Робертсон.

Таким образом, «Калгари» вышел вперёд в серии — 3:2. Следующий матч пройдёт 14 мая.

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