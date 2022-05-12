Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Войну между Россией и НАТО, вероятно, намерена развязать администрация нынешнего президента США Джо Байдена, для чего ею будет использовано в виде предлога вторжение Польши на Западную Украину. Такое мнение 12 мая высказал полковник в отставке, экс-советник американского министра обороны Дуглас Макгрегор в своей колонке для издания American Conservative.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Как указал эксперт, успехи российских военных в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины и тяжелое положение украинских вооруженных формирований не совпадают с планами действующей администрации США.

«Столкнувшись с однозначным провалом американской помощи даже на фоне притока нового оружия для спасения украинских сил от неминуемой гибели, администрация Байдена отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо. Похоже, выход предложила Польша. <…> По неподтвержденным данным из Варшавы, <…> польскому генштабу поручили по-тихому составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины», — написал он в своем материале.

Также Макгрегор подчеркнул, что находящийся под контролем США киевский режим спокойно даст разрешение для польской интервенции, необходимой для легитимации боевых действий такого масштаба. При этом американские власти намерены использовать в своих интересах вероятные инциденты между военными России и Польши.

«Администрация Байдена может надеяться, что любое столкновение россиян и поляков <…> повлечет за собой созыв Совета НАТО, где встанет вопрос о применении статьи 5», — добавил эксперт.

В то же время, Макгрегор отметил, что пока трудно сказать, насколько посчитают интервенцию Польши легитимным поводом для вмешательства НАТО в конфликт остальные члены альянса, в связи с чем власти США хотят в этом вопросе оставить решение на усмотрение каждого их государств — членов блока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо заявил, что в случае вхождения Финляндии в состав НАТО войска этого блока могут оказаться в непосредственной близости от Санкт-Петербурга.