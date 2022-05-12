Москва, , 09:00 — REGNUM Администрация президента США Джозефа Байдена дурачит американских граждан. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление главы Белого дома об ответственных за инфляцию в США.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

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Она напомнила об оговорке американского лидера, который сказал, что угроза номер один — это «сильная сторона, которую США построили, — инфляция».

«Вот оно как. Инфляция в США по Байдену — это дело рук пандемии, России и сильная сторона, построенная американской администрацией. Предельно ясно одно: так американцев давно не дурачили», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Напомним, в ходе пресс-конференции не смог ответить на вопрос о том, считает ли он себя и свою администрацию ответственными за повышение цен. При этом американский лидер в качестве основных причин инфляции назвал пандемию коронавируса и «действия президента России Владимира Путина».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеведущий американского канала Fox News Такер Карлсон назвал действующего главу Белого дома Джо Байдена «величайшей катастрофой в истории США». Он напомнил, что за 15 месяцев нахождения Байдена у власти в стране серьёзно усугубились социально-экономические проблемы и возросла угроза нелегальной миграции. По его словам, Байден обрушил фондовый рынок, спровоцировал нехватку продовольствия, исторический рост числа убийств, инфляцию, падение общей продолжительности жизни.