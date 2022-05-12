Уфа, , 09:03 — REGNUM Правом бесплатного пользования платной парковкой в Башкирии намерены наделить ветеранов боевых действий. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Платная парковка Spokoino.ru

Сообщается, что в республике планируют внести изменения в статью 6 закона Башкирии об организации дорожного движения.

«Предлагается наделить ветеранов боевых действий правом бесплатного пользования платной парковкой. К ветеранам боевых действий теперь относятся и военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик. Данный статус предусматривает комплекс мер социальной поддержки. Предлагаемый законопроект направлен на усиление социальной защищенности военнослужащих», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания республики Константина Толкачева.

Отмечается, что сейчас бесплатно пользоваться платной парковкой могут инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и перевозящие их граждане, а также владельцы электромобилей и многодетные семьи.

Сообщается, что освобождены от платы и автомашины спецслужб.

Толкачев пояснил, что платную парковку намерены организовать в центре Уфы на землях, находящихся в государственной и муниципальной собственности. В данном случае речь не идет о платных стоянках возле торговых комплексов.

«Закон о платной парковке на государственных и муниципальных землях принимался для того, чтобы разгрузить деловой центр столицы. Пока еще проект не реализован: администрация Уфы решает технические и организационные вопросы по созданию необходимой инфраструктуры. Мы же используем это время для совершенствования закона. К моменту, когда парковка в центре Уфы станет платной, вопросы социального характера будут в значительной степени урегулированы», — сообщил он.